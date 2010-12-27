У каждого заключенного собственные мотивы.

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом. Эти люди должны были вернуться на территории ЛНР и ДНР. Однако каждый из них отказался по собственной причине. Об этом сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в трехсторонней контактной группе по урегулированию вопроса.

Некоторые просто не хотят находиться на Донбассе. Другие же заявили, что им проще отбыть тюремный срок и погасить свою судимость в Киеве. В ЛНР и ДНР настаивают на том, чтобы власти Украины доказали, что отказ был добровольным. Установить все обстоятельства должен координатор от ОБСЕ Тони Фриш. В самопровозглашенных республиках заявили, что доверяют эксперту. Иностранец может приступить к работе после 25 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что обмен пленными в Донбассе запланирован на 24 декабря.

Фото: Pixabay.com

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