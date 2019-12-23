Донбасс и Киев договорились обменяться пленными до конца 2019 года

На данный момент остались не сформированными конкретные списки.

Киев и Донбасс достигли договоренности по поводу обмена пленными до конца года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на главу рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева.

Все детали процесса не афишируются, однако Кобцева отметила, что на данный момент еще не сформированы конкретные списки. Отмечается, что Украина готовит окончательный список лиц и устанавливает дату обмена. Киев при этом пообещал завершить помилование и не заниматься преследованием освобождаемых пленных.

Кроме того, стало известно, что Киев гарантировал безопасность покидающих Украину, чтобы они не были объявлены в розыск. Для ускорения процедуры Донбасс и Киев разрешат рассмотрение уголовных дел своих пленных без их участия. Есть информация, что обмен состоится 29 или 30 декабря.

Также в Киеве согласны ввести миротворческую миссию ООН в Донбасс.

Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна