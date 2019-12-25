В России предложили запустить программу "Земский полицейский"

В Госдуме призвали разработать программу для правоохранителей по аналогии с другими профильными.

Депутат Государственной думы, заместитель председателя профильного комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Иванов предложил запустить на российской территории программу "Земский полицейский" по аналогии с существующими подобными проектами. В частности, страна работает над программами "Земский тренер", "Земский работник культуры". Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" парламентарий из нижней палат сделал в пресс-центре СМИ в городе Хабаровске. Политический деятель полагает, что сотрудник правоохранительных органов по такой госпрограмме может приезжать в удаленное поселение на определенный срок, получая выплаты.

Приехал человек, отработал, получил до 2 млн рублей, навел порядок, может быть, остался там жить. Вполне разумная логика. Если мы говорим, что мы должны развивать эти территории, значит их нужно развивать в комплексе. Максим Иванов, депутат ГД РФ

Напомним, что государственная программа "Земский учитель" существует с 2020 года. Она позволяет регионы обеспечить педагогическими кадрами образовательные организации, которые расположены в сельской местности, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях. Специалистам предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей либо двух миллионов рублей для переезжающих в Дальневосточный федеральный округ, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

В ГД предложили выплачивать 2 млн рублей врачам при переезде в зоны КТО.

Фото: Piter.tv