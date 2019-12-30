Зеленский раскрыл детали обмена пленными с Донбассом

Он пообещал довести дело "майдана" до завершения.

Зеленский раскрыл детали обмена пленными с республиками Донбасса. Власти Киева договорились с ДНР и ЛНР обменять экс-бойцов спецподразделения "Беркут". Президент Украины назвал такое решение политическим и направленным на освобождение людей. Брифинг главы государства транслировали местные телеканалы.

По поводу "беркутовцев". Это условие обмена. Это было сложное решение, это политическое решение...Я бы отдал им сто "беркутовцев" и вернул одного разведчика прокомментировал политик

Для Зеленского главной задачей было вернуть бойцов домой живыми. В результате самолет с 76 военными приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве вечером 29 декабря. Президент пообещал, что дело "майдана" будет доведено до конца.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Зеленский встретил освобожденных украинцев в аэропорту Киева.

Видео: YouTube/Зе!Президент