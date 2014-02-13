В Кремле оценили факт нападения на москвича в вагоне подземки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подонками избивших мужчину в московском метро. Чиновник прокомментировал инцидент, который произошел 4 октября в вагоне поезда, направлявшегося от станции "Измайловская" до "Первомайской". Речь идет о нападении трех злоумышленников на 25-летнего пассажира. Потерпевший получил за то, что заступился за девушку. Сейчас Следственный комитет обвинил преступников в покушении на убийство.

Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах. Не важно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они быстро были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина

Песков добавил журналистам, что не будет предвосхищать какие-либо судебные постановления, так как это не входит в ответственность Кремля. Представитель администрации подчеркнул, что однозначно речь идет о подонках, которые бывают самых разных национальностей. Таким образом чиновник ответил на вопрос, произойдет ли обострение межнационального конфликта в РФ из-за произошедшего. Песков уверен, что ситуация никак не связана с конкретной национальностью.

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Фото: YouTube / Российское общество Знание