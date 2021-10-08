Избивших пассажира в метро Москвы обвинили в покушении на убийство

Злоумышленники пытались нанести ранение сотруднику полиции.

В Центральном аппарате Следственного комитета предъявили обвинение трем фигурантам дела об избиении в московском метро. Об этом 8-го октября сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков обвиняются в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, 4-го октября трое мужчин находились в вагоне поезда, который ехал со станции "Измайловская" до станции "Первомайская". Злоумышленники угрожали пассажирам метрополитена и угрожали им. Один из молодых людей, Роман Ковалев, сделал им замечание и попросил перестать нарушать порядок. Тогда обвиняемые накинулись на молодого человека и стали его избивать. Залибеков сообщил остальным пассажирам, что, если кто-то постарается помочь Ковалеву, их также жестоко изобьют.



После этого троица попыталась скрыться, но вскоре была задержана. Один из фигурантов хотел ударить полицейского ножом, а другой распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.



Потерпевший пассажир находится в больнице, ему потребуется операция. Сегодня его навестил мэр Москвы Сергей Собянин.

Видео: СК РФ