Собянин поручил выплатить избитому в московском метро мужчине 2 млн рублей

Пострадавшему предстоит операция.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить 2 млн рублей мужчине, которого избили в столичном метро. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте" 8-го октября.

Сегодня Собянин проведал Романа Ковалева в больнице. Пострадавший вступился за девушку, после чего был избит тремя уроженцами Северного Кавказа.

Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще операция. Сергей Собянин, мэр Москвы.

Напомним, инцидент произошел вечером 4 октября на синей метке московского метро. В результате словесного конфликта с одним из пассажиров, который заступился за девушку, злоумышленники жестоко его избили, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован. Нападавших позже задержали при выходе из метро. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти. Все трое арестованы.

Романа Ковалева наградят медалью "Доблесть и отвага".

Видео: ГУ МВД по Москве

Фото: ВКонтакте / Сергей Собянин