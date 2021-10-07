Избившие мужчину в московском метро угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком

Злоумышленникам может грозить ответственность по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Участники драки в московском метро при задержании угрожали сотрудникам правоохранительных органов колющим предметом и перцовым баллончиком. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

В связи с этим злоумышленникам может грозить ответственность по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Получена информация, что нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик. из сообщения СК РФ

Кроме того, центральный аппарат ведомства возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Отмечается, что в рамках расследования действиям злоумышленников будет дана всесторонняя правовая оценка. Ранее СКР ходатайствовал о передаче уголовного дела о хулиганстве из полиции в комитет, но материалы не были переданы.

Напомним, инцидент произошел вечером 4 октября на синей метке московского метро. Трое приезжих с Северного Кавказа вели себя агрессивно в отношении некоторых людей. В результате словесного конфликта с одним из пассажиров, который затупился за девушку, злоумышленники жестоко его избили, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован. Нападавших позже задержали при выходе из метро.

Ранее в Якутии была пресечена незаконная добыча золота.

Видео: СК России