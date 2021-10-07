В Якутии пресечена незаконная добыча золота

Предприниматель нанес ущерб государству в размере 5,5 млн рублей.

В Якутии оперативниками пресечена незаконная добыча природного золота. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что преступление планировалось на территории Нерюнгринского района. В МВД уточнили, что исполнительный руководитель золотодобывающего предприятия на протяжении года получал ископаемое в месторождении, находящемся в 150 км от административного центра. При этом работы нарушили требования по обороту драгоценных металлов и условий лицензирования компании. на прииске отсутствовал технический проект.

Полицейским известно, что фигурант расследования использовал на месторождении технику от нескольких подрядчиков, которые не были осведомлены о противоправной работе. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ. Ущерб от действий преступника для государства составил около 5,5 млн рублей. Оперативники изъяли в рамках дела тяжелую технику, документацию. Сейчас предприниматель находится под стражей. Изъятое у него золото будет отдано в пользу РФ.

Полицейские задержали в Рязани злоумышленника, подозреваемого в сбыте поддельных пятитысячных купюр.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

