В Рязани задержали сбытчика фальшивых купюр

Полицейские задержали в Рязани злоумышленника, подозреваемого в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что мужчина промышлял на территории Советского и Октябрьского районов города. Он передал в торговые точки минимум шесть фальшивых банкнот. Информация о найденных подделках начала поступать в МВД по региону в конце сентября.
В рамках оперативных мероприятий был установлен портрет подозреваемого, а также его автомобиль. Позже полицейскими установили личность местного жителя. Им оказался 25-летний гражданин из Милославского района.
По факту преступных эпизодов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Фигуранту расследования грозит до восьми лет лишения свободы.
МВД: В Красноярском крае в результате ДТП два человека погибли и четверо пострадали.
Фото и видео: официальный сайт МВД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все