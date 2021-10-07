В Рязани задержали сбытчика фальшивых купюр

Молодой человек сбыл в небольшие магазины шесть поддельных банкнот.

Полицейские задержали в Рязани злоумышленника, подозреваемого в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что мужчина промышлял на территории Советского и Октябрьского районов города. Он передал в торговые точки минимум шесть фальшивых банкнот. Информация о найденных подделках начала поступать в МВД по региону в конце сентября.

В рамках оперативных мероприятий был установлен портрет подозреваемого, а также его автомобиль. Позже полицейскими установили личность местного жителя. Им оказался 25-летний гражданин из Милославского района.

По факту преступных эпизодов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Фигуранту расследования грозит до восьми лет лишения свободы.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России