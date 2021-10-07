Нарушитель ПДД управлял автомобилей в состоянии алкогольного опьянения.

В Красноярском крае в результате ДТП два человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что трагедия произошла в темное время суток в Канском районе на 1028 километре федеральной трассы Р-225 "Сибирь".

По предварительным сведениям, 33-летний шофер "Мазды" выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение на дороге с автомобилем "Нива". За рулем последнего транспортного средства находился 52-летний мужчина. "Мазда" двигалась со стороны Канска.

Жертвами стали водитель и 47-летний пассажир ВАЗ. Водитель и пассажиры "Мазды" госпитализированы в больницу с травмами. Полиция установила, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания прибора составили 0,89 мг\л.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Красноярскому краю