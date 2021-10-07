ТРое молодых людей уже привлекались к ответственности.

Тюменских пранкеров задержали за постановочный ролик с ограблением бабушки. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на сообщение правоохранительных органов по региону. Ранее в социальных сетях появилось видео с розыгрышем пожилой женщины. Организаторы съемок сымитировали преступление. На кадрах видно, что двое молодых людей в масках подъехали на мопеде к потерпевшей, после чего украли у нее сумку. Инцидент зафиксирован около остановки общественного транспорта. При этом роль "пенсионерки" сыграл один из блогеров.

В МВД установили, что авторы ролика уже привлекались к ответственности. Один из подозреваемых 23-летний молодой человек и его 18-летний помощник были судимы за кражу. Третий участник съемок привлекался по статье за незаконный оборот наркотиков. Ему 21 год. Сейчас фигуранты расследования являются безработными. В их отношении составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Мужчина незаконно провёз в Крым с Украины лекарства на полмиллиона рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Тюменской области

