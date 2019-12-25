Мужчина незаконно провёз в Крым с Украины лекарства на полмиллиона рублей

Местный житель планировал продать препараты в РФ.

Сотрудники правоохранительных органов Симферополя предотвратили незаконный ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов с территории сопредельной страны. Об этом сообщается на официальном сайте полиции. В МВД установили, что медикаменты должны были попасть в РФ для дальнейшей продажи.

Задержан 39-летний подозреваемый. В машине фигуранта расследования полиция нашла 262 упаковки лекарственных препаратов. Стоимость изъятого товара оценивается примерно в 500 тысяч рублей. На личном транспорте мужчина перевозил груз, который купил на Украине. Далее товар реализовывался в столице Крыма при помощи интернета. Материалы дела переданы управление СК по Железнодорожному району.

В Белгородской области 17-летний юноша подозревается в оправдании терроризма.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

