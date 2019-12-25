В Белгородской области 17-летний юноша подозревается в оправдании терроризма

СК РФ возбудил уголовное дело.

В Белгородской области 17-летний местный житель подозревается в публичном оправдании терроризма. Информация об этом опубликована на официальном YouTube-канале Следственного комитета. Расследование велось управлением по особо важным делам по материалам ФСБ РФ. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Следствие считает, что несовершеннолетний юноша вечером 21 сентября 2021 на личной странице в социальной сети разместил текстовый пост для неограниченного круга лиц. Сообщение сопровождалось фотографиями стрелкового оружия, а также Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева. Эти молодые люди причастны к убийствам в Казани и Перми в текущем году. Подозреваемый разделял радикальные взгляды о допустимости насилия и массовых убийств ради распространения своей идеологии. Он также нашел предложения терроризма правильными, стоящими поддержки.

Следствие будет ходатайствовать об избрании для фигуранта расследования меры пресечения, связанного с изоляцией.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России