Бастрыкин наградит избитого мужчину, который заступился за девушку в метро Москвы

Романа Ковалева наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Председатель Следственного комитета России России Александр Бастрыкин представит к награде Романа Ковалева, которого избили в метро Москвы после того, как он заступился за девушку. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пострадавший проявил активную гражданскую позицию и смелость, несмотря на численное превосходство оппонентов.

Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови. из сообщения СК РФ

Бастрыкин поручил подготовить необходимые документы для награждения Романа Ковалева ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Напомним, инцидент произошел вечером 4 октября на синей метке московского метро. Трое приезжих с Северного Кавказа вели себя агрессивно в отношении находящихся в вагоне. В результате словесного конфликта с одним из пассажиров, который затупился за девушку, злоумышленники жестоко его избили, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован. Нападавших позже задержали при выходе из метро. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти. Все трое арестованы.

Ранее группа следователей заявила об установлении личности серийного убийцы Зодиака.

Фото: СК России