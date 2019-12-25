Группа следователей заявила об установлении личности серийного убийцы Зодиака

Они утверждают, что маньяком является маляр Гэри Френсис Пост, который умер в 2018 году.

Группа американских следователей из The Case Breakers заявила о раскрытии личности серийного убийцы Зодиака. Об этом информирует телевизионный канал Fox News.

Утверждается, что Зодиаком является маляр Гэри Френсис Пост, который умер в 2018 году. Помочь раскрыть личность маньяка помогли вещественные доказательства и показания свидетелей, которые после встречи с убийцей выжили.

На причастность Поста к преступлениям указывали также старые фото, на которых эксперты заметили шрам на лбу, как и на составленном фотороботе Зодиака. Также среди улик следы от ботинок и часы, измазанные краской, которые мужчина однажды потерял на месте убийства.

Зодиак совершал преступления в Северной Калифорнии в конце 1960-х годов. Федеральное бюро расследований установило, что он причастен к шести убийствам людей. Однако в одном из зашифрованных писем, которые маньяк отправлял правоохранителям, он говорил об убийстве 37 человек.

Ранее троих уроженцев Дагестана задержали в Москве за избиение пассажира метро.

Фото: thecasebreakers.org