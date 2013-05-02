Песков: Путин не проставляется на день рождения

7 октября главе государства исполняется 69 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина нет традиции проставляться на день рождения. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

7 октября российскому лидеру исполняется 69 лет.

Традиции "проставляться" нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и в администрации это тем более рабочий день. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По словам представителя Кремля, Путин проведет вечер в компании родных и близких ему людей, а весь остальной день он посвятит работе. Песков предположил, что постоянные члены Совета безопасности, с которыми у главы государства сегодня запланировано совещание, воспользуются ситуацией, чтобы его поздравить.

Ранее Владимир Путин установил День отца в третье воскресенье октября.

Фото: kremlin.ru