Владимир Путин установил День отца в третье воскресенье октября

Президент РФ Владимир Путин поручил установить в стране День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября. Об этом стало известно из подписанного президентом указа.
В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей…
Владимир Путин, президент России
В июле Минтруда вынесло на общественное обсуждение идею отмечать День отца. Инициатива поступила от Анны Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте по правам ребенка.
Фото: pexels
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