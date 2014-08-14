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Владимир Путин установил День отца в третье воскресенье октября
Сегодня, 22:06
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Владимир Путин установил День отца в третье воскресенье октября

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В июле Минтруда вынесло на общественное обсуждение идею отмечать День отца.

Президент РФ Владимир Путин поручил установить в стране День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября. Об этом стало известно из подписанного президентом указа.

В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей…

Владимир Путин, президент России

В июле Минтруда вынесло на общественное обсуждение идею отмечать День отца. Инициатива поступила от Анны Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте по правам ребенка.

Фото: pexels

 

Теги: день отца, путин
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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