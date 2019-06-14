В России предлагают отмечать День отца

Праздник могут закрепить за третьим воскресеньем октября.

Минтруд предлагает отмечать в России праздник День отца. Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещен на общественное обсуждение, — сообщает пресс-служба ведомства.

Получается, что в этом году праздник выпадает на 17 октября. Праздник нацелен на повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей.

В настоящий момент День отца отмечают более ем в 15 российских регионах.

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