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В России 16 октября отмечают День отца
Сегодня, 10:45
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В России 16 октября отмечают День отца

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Всех отцов Петербурга с праздником поздравила  уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

Сегодня, 16 октября, в России отмечают  День отца. Праздник был учрежден в 2021 году. 

Всех отцов Петербурга с праздником поздравила  уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина. Она пожелала мужчинам крепкого здоровья, взаимопонимания в семье, благополучия, любви и успехов. 

Митянина отметила, что папы учат детей ответственности и чувству долга. Когда мужчина является для своего ребенка другом и примером, тот вырастает счастливым человеком с целями и мечтами. 

Редакция Piter.tv присоединяется к поздравлениям омбудсмена и желает отцам светлой и долгой жизни.

Фото: Pxhere

Теги: день отца, праздники, праздники россии, родители, семья
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости России,

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