В России 16 октября отмечают День отца

Всех отцов Петербурга с праздником поздравила уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

Сегодня, 16 октября, в России отмечают День отца. Праздник был учрежден в 2021 году.

Всех отцов Петербурга с праздником поздравила уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина. Она пожелала мужчинам крепкого здоровья, взаимопонимания в семье, благополучия, любви и успехов.

Митянина отметила, что папы учат детей ответственности и чувству долга. Когда мужчина является для своего ребенка другом и примером, тот вырастает счастливым человеком с целями и мечтами.

Редакция Piter.tv присоединяется к поздравлениям омбудсмена и желает отцам светлой и долгой жизни.

Фото: Pxhere