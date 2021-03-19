Беглов поздравил петербургских отцов с праздником и рассказал о новых мерах поддержки

В 2025 году более 10 тысяч мужчин в Петербургской агломерации оформили отпуск по уходу за ребенком.

Губернатор Александр Беглов поздравил петербургских отцов с праздником, отметив их растущую роль в воспитании детей и перечислив новые меры поддержки семей. В официальном обращении, распространенном пресс-службой Смольного, глава города подчеркнул, что в 2025 году более 10 тысяч мужчин в Петербургской агломерации оформили отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет — вдвое больше, чем годом ранее.

Отцы создают прочный фундамент семейного благополучия и счастья будущих поколений. Мудрые, ответственные, заботливые, они становятся первыми настоящими героями и надежной опорой для своих детей. Сегодня в нашем городе отцы активно вовлекаются в процесс воспитания. При Комитете по образованию действует Совет отцов. Его активисты организуют и проводят семейные мероприятия, участвуют в проверках питания, городских соревнованиях, выдвигают общественные инициативы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

При комитете по образованию успешно работает Совет отцов, члены которого организуют семейные мероприятия и участвуют в проверках школьного питания. Губернатор также перечислил новые меры поддержки: введение льгот для пасынков и падчериц участников СВО; предоставление 1 млн рублей при рождении третьего ребенка на погашение ипотеки; компенсация 50% стоимости профобразования для детей из многодетных семей; открытие во всех районах пунктов бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных.

В честь Дня отца в городе запланировано около 80 мероприятий — фестивалей, выставок и тематических встреч. Награды "За заслуги в воспитании детей" в этом году удостоилась семья Бирюковых, победившая на всероссийском конкурсе "Семья года".

