Первое рабочее заседание комиссии по мобилизации пройдет в Петербурге 22 сентября

Правительство города продолжает взаимодействовать с военным комиссариатом Северной столицы и Западным военным округом для исполнения решения президента РФ.

Первое рабочее заседание призывной комиссии по мобилизации в Северной столице состоится в четверг, 22 сентября. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что городское правительство будет продолжать работу во взаимодействии с городским военным комиссариатом и Западным военным округом для исполнения решения президента РФ Владимира Путина, озвученного накануне.

Напомним, что Беглов возглавил призывную комиссию по мобилизации в Петербурге. 21 сентября он провёл совещание по вопросу с участием членов правительства, глав районов и военного комиссара Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что в в Петербурге активно будут искать уклоняющихся от военной службы.

Фото: Piter.TV