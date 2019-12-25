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Первое рабочее заседание комиссии по мобилизации пройдет в Петербурге 22 сентября
Сегодня, 10:34
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Первое рабочее заседание комиссии по мобилизации пройдет в Петербурге 22 сентября

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Правительство города продолжает взаимодействовать с военным комиссариатом Северной столицы и Западным военным округом для исполнения решения президента РФ.

Первое рабочее заседание призывной комиссии по мобилизации в Северной столице состоится в четверг, 22 сентября. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что городское правительство будет продолжать работу во взаимодействии с городским военным комиссариатом  и Западным военным округом для исполнения решения президента РФ Владимира Путина, озвученного накануне.

Напомним, что Беглов  возглавил призывную комиссию по мобилизации в Петербурге. 21 сентября он провёл совещание по вопросу с участием членов правительства, глав районов и военного комиссара Северной столицы. 

Ранее мы сообщили о том, что в в Петербурге активно будут искать уклоняющихся от военной службы.

Фото: Piter.TV

Теги: губернатор петербурга, комиссия по мобилизации, мобилизация, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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