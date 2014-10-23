Смольный: в Петербурге активно будут искать уклоняющихся от военной службы

Работодателей призвали сохранить за мобилизованными нынешние рабочие места.

Губернатор Петербурга Беглов заявил, что "будет активизирована работа по установлению местонахождения граждан, уклоняющихся от военной службы". Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Работодателей призвали сохранить за мобилизованными нынешние рабочие места. Также в новых условиях частичной мобилизации губернатор поручил создать в бюджете города запас денежных средств.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. В Петербурге была создана призывная комиссия по мобилизации, которую возглавил губернатор Александр Беглов.

Ранее в комздраве Петербурга рассказали, как делают назальную вакцину от ковида.

Фото: Piter.tv



