  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный: в Петербурге активно будут искать уклоняющихся от военной службы
Сегодня, 21:18
415
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Смольный: в Петербурге активно будут искать уклоняющихся от военной службы

0 0

Работодателей призвали сохранить за мобилизованными нынешние рабочие места.

Губернатор Петербурга Беглов заявил, что "будет активизирована работа по установлению местонахождения граждан, уклоняющихся от военной службы". Об этом пишет пресс-служба Смольного. 

Работодателей призвали сохранить за мобилизованными нынешние рабочие места. Также в новых условиях частичной мобилизации губернатор поручил создать в бюджете города запас денежных средств.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. В Петербурге была создана призывная комиссия по мобилизации, которую возглавил губернатор Александр Беглов.

Ранее в комздраве Петербурга рассказали, как делают назальную вакцину от ковида.

Фото: Piter.tv


 

Теги: комиссия по мобилизации, уклоняющиеся
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии