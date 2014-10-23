В комздраве Петербурга рассказали, как делают назальную вакцину от ковида

По словам Соловьевой, это более щадящий путь введения, для тех, кто боится уколов.

Первый компонент вакцины "Спутник V" вводят нос с помощью специальные насадки для интраназального введения. Насадки распределили по районным медицинским учреждениям. Об этом рассказала " глава отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению комздрава Лариса Соловьёва в соцсети "Вконтакте".

Во время введения компонента, вакцину наберут в шприц. После этого иглу заменят на насадку для орошения носовой полости. По словам Соловьевой, это более щадящий путь введения, для тех, кто боится уколов.

Фото: Piter.tv

