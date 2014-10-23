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В комздраве Петербурга рассказали, как делают назальную вакцину от ковида
Сегодня, 20:49
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В комздраве Петербурга рассказали, как делают назальную вакцину от ковида

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По словам Соловьевой, это более щадящий путь введения, для тех, кто боится уколов.

Первый компонент вакцины "Спутник V" вводят нос с помощью специальные насадки для интраназального введения. Насадки распределили по районным медицинским учреждениям. Об этом рассказала " глава отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению комздрава Лариса Соловьёва в соцсети "Вконтакте". 

Во время введения компонента, вакцину наберут в шприц. После этого иглу заменят на насадку для орошения носовой полости. По словам Соловьевой, это более щадящий путь введения, для тех, кто боится уколов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вакцина, ковид, назальная вакцина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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