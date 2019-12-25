Мобилизованным в Ленобласти порекомендовали не покупать военную экипировку

По словам спецпредставителя губернатора региона по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергея Мачинского, снаряжение разных военно-учётных специальностей значительно различается.

Призванным по частичной мобилизации жителям 47-ого региона не стоит заранее просить родственников покупать им военную экипировку. Такое мнение выразил спецпредставитель губернатора Ленобласти по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергей Мачинский.

Руководитель отметил, что полное оснащение резервиста происходит на непосредственном посту. Чтобы мобилизованному покупать экипировку, нужно точно знать, на какую военно-учетную специальность его определят, а это не всегда точная информация.

Также Мачинский подчеркнул, что перечень специальностей слишком широк, и очевидно, что, например, повару, не понадобится снаряжение стрелка.

Ранее мы сообщили о том, что повестки по мобилизации вручили двум депутатам МО "Владимирский.

Фото: ВКонтакте / Минобороны России (Рафаэль Бершацкий)