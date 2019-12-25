Беглов возглавит призывную комиссию по мобилизации в Петербурге

Заместителем главы призывной комиссии стал военный комиссар Петербурга Сергей Качковской.

Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генштаб установит для Северной столицы, пишет "Фонтанка". Пока неизвестно, сколько человек должно быть призвано на военную службу из Петербурга. Для каждого региона будет установлен свой план.

В общей сложности, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в планах направить на службу 300 тысяч резервистов.

Напомним, утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Указ был опубликован на сайте Кремля.

Фото: Минобороны РФ