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Первое заседание призывной комиссии по мобилизации прошло в Петербурге
Сегодня, 20:33
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Первое заседание призывной комиссии по мобилизации прошло в Петербурге

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Беглов поручил создать в бюджете города запас денежных средств, которые будут направлены на социальные меры в новых условиях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 сентября провел совещание о частичной мобилизации в городе. На собрании были члены правительства, главы районов и военный комиссар Северной столицы. 

Военному комиссариату будут помогать районные администрации в оповещении жителей города о необходимости прибыть на призыв. Также будет организована работа по поиску тех граждан, которые уклоняются от службы. Петербург обеспечит охрану пунктов приема и сбора горожан, которые подлежат частичной мобилизации. Также организуют работу с руководителями предприятий и организаций, чтобы работодатели поддержали мобилизуемых. 

Беглов поручил создать в бюджете города запас денежных средств, которые будут направлены на социальные меры в новых условиях. Также он отметил, что важно поддержать детей и семьи тех, кто отправляются на службу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: денежные средства, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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