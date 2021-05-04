Первое заседание призывной комиссии по мобилизации прошло в Петербурге

Беглов поручил создать в бюджете города запас денежных средств, которые будут направлены на социальные меры в новых условиях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 сентября провел совещание о частичной мобилизации в городе. На собрании были члены правительства, главы районов и военный комиссар Северной столицы.

Военному комиссариату будут помогать районные администрации в оповещении жителей города о необходимости прибыть на призыв. Также будет организована работа по поиску тех граждан, которые уклоняются от службы. Петербург обеспечит охрану пунктов приема и сбора горожан, которые подлежат частичной мобилизации. Также организуют работу с руководителями предприятий и организаций, чтобы работодатели поддержали мобилизуемых.

Беглов поручил создать в бюджете города запас денежных средств, которые будут направлены на социальные меры в новых условиях. Также он отметил, что важно поддержать детей и семьи тех, кто отправляются на службу.

Фото: Piter.tv

