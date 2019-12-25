Первый гол Сергачева в текущем сезоне НХЛ помог "Тампе" обыграть "Каролину"

Игра завершилась со счетом 3:1.

Первый гол Михаила Сергачева в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги помог "Тампе" обыграть "Каролину" в домашней встрече. Игра завершилась с результатом 3:1. На 33, 47 и 59 минутах со стороны клуба-победителя отличились Михаил Сергачев , Янни Гурд , Барклай Гудроу. От "Каролины" шайбу в ворота противников на 15 минуте забил Бретт Песс.

Напомним, что в настоящее время на счету Михаила Сергачева записано 13 очков ( 1 гол и 12 результативных передач) за 18 проведенных матчей в текущем сезоне НХЛ. Россиянин Андрей Василевский, выступающий за "Тампу" в роли вратаря, остался на скамейке запасных в матче против "Каролины". Еще один соотечественник, форвард Александр Волков не отметился результативными действиями, как и нападающий "Каролины" Андрей Свечников.

В настоящее время "Тампа" набрала 27 очков и занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. Клуб "Каролина" с 25 очками за 19 проведенных игр находится в рейтинге на четвертой позиции.

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