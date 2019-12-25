Первая шайба Зуба НХЛ и дубль Дадонова принесли "Оттаве" победу

Матч с "Торонто" завершился с результатом 6:5.

Первая шайба российского спортсмена Артема Зуба в Национальной хоккейной лиге и дубль Дадонова принесли "Оттаве" победу в матче с "Торонто". Игра завершилась с результатом 6:5 в овертайме. В гостевом матче заброшенными шайбами в ворота соперника на 13, 40, 41, 46, а также 58 и 64 минутах матча отметились хоккеисты "Оттавы"Дрейк Батерсон, Николас Пол, Артем Зуб, Коннор Браун и Евгений Дадонов (забил две шайбы). Со стороны "Торонто" можно отметить Остона Мэттьюса (7 и 40 минуты), Трэвиса Бойда (11 минута), Пьера Энгвалла (22 минута), Джо Торнтона (30 минута).

Напомним, что 25-летний Артем Зуб дебютировал в нынешнем сезоне НХЛ. Он получил третье очко после проведенных восьми игр за "Оттаву" (один гол и две результативные передачи). На счету его соотечественника Евгения Дадонова - 8 очков (шесть голов и две передачи) в 17 играх. Одноклубники россиян Никита Зайцев и Артем Анисимов не отметились в хоккейном матче против "Торонто". Нападающий "Торонто" Илья Михеев также не отличился.

Хоккеист пустил кровь упавшему сопернику, а после сломал об него клюшку.

Фото: Pixabay.com



