Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Хоккеист пустил кровь упавшему сопернику, а после сломал об него клюшку. Об этом говорится в Instagram-аккаунте "AppolonOFF". там опубликован ролик, снятый во время матча любительского клуба "ХК БОЛЬШОЙ". Известно, что спортсмены атаковали противников из команды AppolonOFF прямо на ледовом покрытии.

Игра проводилась на стадионе "Айсберг" в Сочи. На кадрах видно, что после столкновения игрок AppolonOFF оказался на льду. Затем на него упал хоккеист из команды противника. Он начал бить упавшего клюшкой. Из-за этого мужчина сломал инвентарь. Затем к конфликту подключился еще один спортсмен. Пострадавшему разбили голову.

Известно, что игрока AppolonOFF забрала скорая помощь. У него диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Вратарь "Айлендерс" Варламов сделал третий шатаут в сезоне НХЛ.

Видео: insta / hc_appolonoff