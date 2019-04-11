Гоблин назвал "ублюдками" и "дегенератами" героев фильма "На Париж"

Пучков считает картину "пропагандистской".

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, поддержал кинокритика BadComedian, который разгромил фильм "На Париж". Об этом пишет "Газета.ru".

Гоблин назвал героев картины "ублюдками" и "дегенератами". Его возмутило то, что они "по случаю Победы" едут в публичный дом, покупают медали и безразмерно употребляют спиртное. Переводчик посчитал картину "пропагандистской" и заявил, что снял бы еще более злой и обидный ролик, чем BadComedian.

Ранее исполнитель главной роли Дмитрий Певцов выступил в защиту комедийного фильма режиссера Сергея Саркисова. Актер заявил, что ему не стыдно за эту картину и участие в ней. По его мнению, история была рассказана почти документально точно.

Коллегу поддержал Федор Добронравов. Актер считает, что с позицией BadComedian нет смысла спорить, поскольку "кому-то что-то нравится, кому-то нет". Добронравов уверен, что после отрицательного видеообзора люди наоборот заинтересуются фильмом, и количество просмотров возрастет.

Фильм "На Париж" Сергея Саркисова вышел 9 мая 2019 года. История рассказывает о реальном человеке Александре Милюкове и его друзьях. После капитуляции Германии они решили отпраздновать Великую Победу в столице Франции и отправились в бордель.

Ранее мы рассказывали о российских сериалах, снятых на "удаленке".

Фото: Piter.TV