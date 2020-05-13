Добронравов ответил BadComedian на критику фильма "На Париж"

Актер отметил, что в фильме нет "ужасов", которые могли бы оттолкнуть зрителя.

Российский актер театра и кино Федор Добронравов ответил блогеру Евгению Баженову, известному под ником BadComedian, на критику комедии "На Париж". Артист заявил, что нет смысла спорить с позицией Баженова, пояснив, что "кому-то что-то нравится, кому-то нет". Об этом пишет издание "НьюИнформ".

Добронравов предположил, что после отрицательного видеообзора люди наоборот заинтересуются фильмом, и количество просмотров возрастет. Артист посоветовал всем посмотреть эту комедию и отметил, что в ней нет "ужасов", которые могли бы оттолкнуть зрителей.

Ранее на YouTube-канале BadComedian появилось видео с разбором картины "На Париж". Баженова разочаровал фильм. Блогер заявил, что комедия получилась пошлой и грубой. По его мнению, сюжет, который подается как исторически достоверный, изображает какую-то "длинную попойку и ничего более".

Кроме Добронравова за картину также заступился исполнитель главной роли Дмитрий Певцов. Актер заявил, что ему не стыдно за фильм и участие в нем. Он отметил, что история была рассказана почти документально точно. Певцов считает, что можно придираться к художественным недостаткам, но что касается уважения к нашей истории, людям, которые ее творили – "тут уж извините".

Фильм Сергея Саркисова "На Париж" вышел 9 мая 2019 года. История рассказывает о реальном человеке Александре Милюкове и его друзьях. После капитуляции Германии они решили отпраздновать Великую Победу в столице Франции, где их ждет множество приключений.

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Видео: YouTube / iVideos