Певцов ответил на критику фильма "На Париж"

Актер заявил, что ему не стыдно за фильм и участие в нем.

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов опубликовал в Instagram пост, в котором заступился за фильм Сергея Саркисова "На Париж". Ранее картину раскритиковал в своем видеообзоре известный блогер Евгений Баженов, известный по псевдониму BadComedian.

Певцов заявил, что ему не стыдно за фильм и участие в нем. Он отметил, что история была рассказана почти документально точно. В центре сюжета история о любви к Родине, к тем, кто победил в страшной войне. По мнению артиста, можно придираться к художественным недостаткам, но что касается уважения к нашей истории, людям, которые ее творили – "тут уж извините".

Исполнитель главной роли рассказал, что это фильм о том, что произошло, когда наступила долгожданная Победа. "Если вы ждали обычную героическо-патриотическую "стрелялку" с приключениями и подвигами, извините, не об этом история наша", - обратился Певцов к критикам.

Фильм Сергея Саркисова вышел 9 мая 2019 года. История рассказывает о реальном человеке Александре Милюкове и его друзьях. После капитуляции Германии они решили отпраздновать Великую Победу в столице Франции, где их ждет множество приключений.

По мнению BadComedian, фильм "На Париж" получился пошлым и грубым. Самое печальное для него то, что он был снят при поддержке Министерства культуры РФ. Блогер заявил, что подаваясь как исторически достоверный, сюжет изображает какую-то "длинную попойку и ничего более".

Ранее BadComedian раскритиковал фильм "(НЕ) идеальный мужчина".

Видео: YouTube / iVideos