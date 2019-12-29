BadComedian раскритиковал фильм "(НЕ) идеальный мужчина"

Фильм вышел в начале этого года.

Популярный видеоблогер BadComedian выложил на YouTube свой обзор на фильм "(НЕ) идеальный мужчина" с Егором Кридом. Кино вышло на большие экраны в начале этого года. Егор Крид играет в фильме человекоподобного робота, влюбившегося в девушку, которая должна была его продать.

Евгений Баженов указал, что создатели фильма не проработал принципы умственной деятельности машин. В качестве примера он привел фильмы "Бегущий по лезвию", "Терминатор" и "Я – робот". Зрители, по мнению критика, должны понимать, чем руководствуется искусственный интеллект, иначе главный герой ведет себя не как робот, а как Егор Крид.

BadComedian критикует игру исполнителей главных ролей и спецэффекты. Однако, хвалит посыл фильма, который призывает видеть рядом настоящего надёжного человека, а не красивую картинку. В конце Баженов отметил, что фильм снимался явно для фанатов певца и удивился, куда был потрачен такой огромный бюджет.

В конце прошлого года Сарик Андреасян и блогер BadComedian встретились в рамках подкаста.

Видео: Youtube/ BadComedian