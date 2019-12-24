Сарик Андреасян и блогер BadComedian встретились в рамках подкаста

Режиссер поблагодарил Евгения Баженова за критику своих проектов и признал, что после нее стал лучше как человек и профессионал.

На YouTube-канале российского режиссера Сарика Андреасяна появился видеоподкаст, в котором постановщик общается с блогерами с каналов BadComedian и Anoir. С представителями обоих каналов Андреасян имел конфликты в сети, основанные не неприятии блогерами фильма "Защитники". Однако режиссер заступился за Евгения Баженова (BadComedian) после новостей о возможном иске в адрес блогера от кинокомпании Kinodanz.

Беседа была посвящена современному состоянию отечественного кино и обсуждению старых конфликтов, которые завершились в конструктивном ключе. Постановщик отметил, что работа блогера привлекает внимание к тратам Фонда кино Минкульта РФ на отечественные фильмы. Сам Баженов ответил, что "если это правда, то он так хоть что-то в жизни сделал".

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился второй трейлер фильма "Миллион мелких осколков".

Видео: YouTube / Сарик Live