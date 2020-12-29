Об этом девушка рассказала в своем видео на YouTube-канале.

Блогер BadComedian позвал замуж Катю Клэп. Об этом подписчикам рассказала сама Клэп в ролике, опубликованном 16 января. Она отметила, что получила предложение руки и сердца от молодого человека, с которым встречается долгое время. В кадре заметно, что на пальце девушки надето обручальное кольцо. По словам Клэп, этот атрибут для нее непривычный.

Должно ли оно быть на руке постоянно или следует иногда снимать, например, при выполнении домашней уборки Катя Клэп, российский видеоблогер

Блогер попросила совета к подписчиков по поводу того, когда следует носить кольцо. Она уточнила, что помолвка с кинокритиком Евгением Баженовым - не розыгрыш, а реальный факт. Катя Клэп добавила, что в 2020 году ей пришлось пройти через трудности, с которыми она смогла справиться благодаря серьезной поддержке своего возлюбленного.

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Видео: YT / TheKateClapp