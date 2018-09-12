Блогер BadComedian заявил о возможном закрытии канала 

Причина - судебные тяжбы в течении полугода с киностудией.

В понедельник, 3 июня, блогер BadComedian выпустил новый ролик, в котором заявил о возможном закрытии канала. По словам Евгения Баженова, он устал от бесконечных судебных тяжб с кинокомпанией Kinodanz.

Я тут подумал, а не закрыть ли мне канал? Почему? да потому что полгода меня судят заявляет блогер с первых минут видео

По словам Баженова, блокировать его канал на YouTube начали еще летом 2018 года, а судебная тяжба идет с 18 января 2019 года. Кинокомпания уверена, что блогер нарушил авторские права, когда делал обзор фильма "За гранью реальности".

Евгений приводит в ролике ряд соответствующих документов, которые подтверждают его слова о судебной тяжбе. Также он заявляет о том, что в этой ситуации замешано Министерство культуры РФ, так как оно поддерживает Kinodanz. По словам Баженова, кино "За гранью реальности" снято на деньги налогоплательщиков, поэтому он имеет право его критиковать.

Блогер отметил, что его обзоры выходят так долго из-за судов.

В комментариях пользователи соцсетей требуют кинокомпанию и Министерство культуры РФ прекратить "преследование" BadComedian.

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Видео:BadComedian/ YouTube