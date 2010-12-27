Изначально картину оценивали в шесть раз дешевле.

В понедельник, 3 июня, в Лондоне продали картину Петрова-Водкина за 12 млн долларов. Об этом информирует ТАСС.

"Натюрморт с сиренью" был написан в 1928 году. Историки считают, что это время было пиком своеобразия и творчества у художника.

Натюрморт с сиренью" выполнен в фирменной палитре Петрова-Водкина и является отражением исследований художника в области колористики, его знаменитой "трехцветки" - теории, в соответствии с которой он сочетает яркие первичные цвета красного и синего, дополняя их желтым для достижения максимальной насыщенности и воздействия цвета сотмечает аукционный дом

Представители аукционного дома заявили, что плотно является самым дорогим произведением, которое продали на аукционе русского искусства. Отметим, что изначально натюрморт оценивали в шесть раз меньше - в 1,3-1,9 млн долларов.

Кроме того, на торгах за 190 тысяч долларов ушел с молотка паспорт, дизайны обоев и эскизы Петрова-Водкина.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге покажут картины Павла Черкасова

Фото: пресс-служба Christie"s