В понедельник, 3 июня, в Лондоне продали картину Петрова-Водкина за 12 млн долларов. Об этом информирует ТАСС.
"Натюрморт с сиренью" был написан в 1928 году. Историки считают, что это время было пиком своеобразия и творчества у художника.
Натюрморт с сиренью" выполнен в фирменной палитре Петрова-Водкина и является отражением исследований художника в области колористики, его знаменитой "трехцветки" - теории, в соответствии с которой он сочетает яркие первичные цвета красного и синего, дополняя их желтым для достижения максимальной насыщенности и воздействия цвета
сотмечает аукционный дом
Представители аукционного дома заявили, что плотно является самым дорогим произведением, которое продали на аукционе русского искусства. Отметим, что изначально натюрморт оценивали в шесть раз меньше - в 1,3-1,9 млн долларов.
Кроме того, на торгах за 190 тысяч долларов ушел с молотка паспорт, дизайны обоев и эскизы Петрова-Водкина.
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Фото: пресс-служба Christie"s
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