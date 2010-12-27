В Петербурге покажут картины Павла Черкасова

Выставка начнется 6 июня и продлится до 31 августа.

В Петербурге пройдет выставка, посвящённая 185-летию художника Павла Черкасова. Картины художника покажут в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Выставка начнется 6 июня и продлится до 31 августа. Петербуржцам покажут редкие зарисовки художника, которые собрал его друг и ученик Илья Тюменев. Экспозиция включает в себя рисунки и акварели, которые Черкасовым создал во время путешествий по разным странам. Помимо этого на выставке будут продемонстрированы документы из архива художника.

Напомним, что в начале лета в Петербурге экспозиция работа Сергея Параджанова.

Фото: открытые исчточники