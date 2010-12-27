В Петербурге проходит выставка рисунков Параджанова

Картины можно увидеть в Шереметевском саду.

Сегодня, 1 июня, под открытым небом у музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме открылась выставка "Сергей Параджанов. "Я миру отомщу любовью!".

Отмечается, что оригиналы рисунков и эскизов к сценарию фильма "Исповедь" хранятся в Ереване. На выставке в Петербурге представили репродукции.

В рамках открытия была презентована книга Коры Церетели "Мне Тифлис горбатый снится" о родном городе Параджанова. Церетели – организатор и продюсер выставок художественных работ и первых ретроспекций фильмов Сергея Параджанова за рубежом.

Вечер в саду Фонтанного Дома завершится показом фильма Сергея Параджанова "Цвет граната".

Вход на мероприятие свободный.

Фото: vk.com/akhmatova.museum