BadComedian разгромил фильм о Победе, снятый на бюджетные деньги

Блогер поставил под сомнение тот факт, что история была основана на рассказе о реальном человеке и его друзьях.

Видеоблогер и кинокритик Евгений Баженов, известный пользователям YouTube под повседонимом BadComedian, выпустил разгромный видеобзор фильма "На Париж!", снятый на бюджетные деньги и одобренный Министерством культуры.

Премьера фильма состоялась 9 мая 2019 года. История основана на рассказе о реальном человеке Александре Милюкове и его друзьях, которые после капитуляции Германии решили отпраздновать Великую Победу в парижском борделе. Выдержав страшный путь войны, герои дошли до самого Берлина и теперь берут курс на новую жизнь – полную любви и загадочных приключений.

BadComedian пришел к выводу, что сюжет основан не на реальной истории, а на старой байке. История повествует о "приключениях" друзей в борделях, где герои предаются пьянству и разврату без какого-либо смысла. По мнению кинокритика, сюжет и исполнение фильма оказались пошлыми и грубыми, большинство актеров играют шаблонно, вписываясь в свои привычные киношные образы.

Самое печальное, по мнению видеоблогера, это то, что фильм "На Париж!" был снят при поддержке Министерства культуры РФ. Подаваясь как исторически достоверный, сюжет изображает какую-то "длинную попойку и ничего более".

Съемки фильма велись в 2017 году на территории Польши. Роли в нем исполнили Дмитрий Певцов, Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Михаил Ефремов и другие. Среди соавторов значится Станислав Говорухин, для которого эта работа стала последней.

Ранее стал известен общий бюджет продолжений "Аватара".

Видео: YouTube / iVideos