Актер Певцов предложил сажать в тюрьму рэперов за "гадость, тьму и бесовщину"

Он уверен, что год-два в заключении помогли бы понять, что стоит исполнять, а что нет.

Российский актер Дмитрий Певцов в интервью телеканалу "Спас" высказался о наказании для рэперов, которые несут в массы "гадость, тьму и бесовщину". Он уверен, что им нужно давать тюремные сроки, чтобы "избавиться от сатанизма".

Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человека посадить хотя бы на год, на два – он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять. Заявил Певцов

Высказывание артиста прокомментировал священник Павел Островский. Он заявил, что Певцову следует показать личный пример и "самому присесть на нары". Островский вспомнил "Бандитский Петербург", в котором актер сыграл одну из главных ролей. Священнослужитель уверен, что тогда Певцов нес в массы тоже "не доброе и не светлое".

Ранее Цискаридзе прокомментировал смерть артиста на сцене Большого театра.

Фото: Facebook / Дмитрий Певцов