Актер Певцов предложил сажать в тюрьму рэперов за "гадость, тьму и бесовщину"

Российский актер Дмитрий Певцов в интервью телеканалу "Спас" высказался о наказании для рэперов, которые несут в массы "гадость, тьму и бесовщину". Он уверен, что им нужно давать тюремные сроки, чтобы "избавиться от сатанизма".
Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человека посадить хотя бы на год, на два – он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять.
Заявил Певцов
Высказывание артиста прокомментировал священник Павел Островский. Он заявил, что Певцову следует показать личный пример и "самому присесть на нары". Островский вспомнил "Бандитский Петербург", в котором актер сыграл одну из главных ролей. Священнослужитель уверен, что тогда Певцов нес в массы тоже "не доброе и не светлое".
Ранее Цискаридзе прокомментировал смерть артиста на сцене Большого театра.
Фото: Facebook / Дмитрий Певцов
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