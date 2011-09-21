Драпеко считает важным проверять музыку на предмет пропаганды

Что касаемо творчества рэперов, которые выступают с резкими политическими высказываниями, здесь нужно быть начеку. По мнению депутата, силовые структуры обязаны пресекать такую деятельность.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко утверждает, что следователи должны проверять творчество рэперов на предмет пропаганды насилия и наркотиков. Об этом она упомянула в эфире радио "Эхо Москвы".

Что касаемо творчества рэперов, которые выступают с резкими политическими высказываниями, здесь нужно быть начеку. По мнению депутата, силовые структуры обязаны пресекать такую деятельность. При этом, по мнению Драпеко новый альбом Оксимирона оказался менее провокационным, чем предыдущий.

Ранее мы сообщили, что Путин высказался о прошедших осенью выборах в Госдуму.

Видео: YouTube / Эхо Москвы