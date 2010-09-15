Дмитрий Певцов считает, что россияне должны быть избавлены от передач Малахова

Актер Дмитрий Певцов заявил, что необходимо оградить телезрителя от скандальных телепередач. Об этом он рассказал в интервью порталу "Слово и дело".
Артист считает, что россиянам нужно показывать не "Дом-2" и "потные малаховские передачи", а культивировать на телевидении радость и добро. Он уверен, что необходимо цензурировать всё, что преподносится массовой аудитории.
Искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий <…> должны обезопасить неокрепшие души от масс-культа.
Дмитрий Певцов, актер
Ранее Матвиенко заявила о недопустимости цензуры на территории РФ со стороны зарубежных платформ.
Фото: Instagram/ @dima_pevtsov
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Туда же Гордона , детектор лжи , Гузееву , Малышевау
малаховы дибровы якубовичи и иже с ними заполонили телеэкраны заполонили экраны примитивными набившими оскомину шоу тащат всю грязь на обсуждение очень нам интересно смотреть про ДНК и подобное а более талантливым журналистам места на ТВ нет все подобрала под себя телемафия гребет деньги от рекламы впрочем руководству телеканалов дело до этого нет оно занимается созданием своих примитивных сериалов словом большая помойка ни новых фильмов ни сериалов а ведь СМИ это коллективный организатор пропагандист Ни минкульт ни другие госорганы порядка не могут или не хотят навести в этом вопросе А ведь ТВ смотрят и их дети.
За! Подпишусь под каждым словом. На телевидение никакого патриотизма, добрых передач, познавательного. Одно г..вно. Скандалы,пошлость,жестокость. И это смотрит молодое поколение! И думает что так и надо((( Верните передачу « В мире животных» программы о истории. Патриотические передачи. Пропагандируйте доброту,смелость, здоровый образ жизни!!!!
Российское телевидение это большая помойка . Когда начинал В. Листьев, все обрадовались,а потом опять застой и отстой. За более чем 20лет ничего не меняется. Старые, загнившие уже передачи .Противно включать телевизор. Многие и я в том числе, его не смотрят. Новости черпают из интернета. По телевизору только гадости: Америка, Украина, Донбасс, Малахов сГалкиным ,Якубовичем и Дибровым. Ещё лица приевшегося правительства, как дешёвых проституток, не выползающие из эфира. Хоть продавай этот чёртов ящик.
представители церковных конфессий это уже чересчур бога нет и даде некоторые верующие согласятся сомной я уверен в том числе и не верующие как я... а про дом два и наверное привет андрей согласен на все 100...
Кабельное подключите и будут вам программы о животных, истории, религии и тому подобное, есть каналы про кулинарию, ремонт, есть каналы с мультиками для детей, с фильмами. Лично я не смотрю все эти передачи, которые идут по телевизору, я смотрю то, что интересно, включу кабельное, выбрал канал и смотрю.
Поддерживаю!
Долой идиотский ящик!!!
Убрать Малахова, Гузякину, дурные сериалы ...Петросяна и его команду...
Вернуть детские передачи, фильмы для детей и юношества.
Вернуть Очевидное-невероятное и другие научно -познавательные программы.
Сделать телевизор источником знаний и средством воспитания
ЗАВИСТЬ.ЕГО НИГДЕ НЕ СНИМАЮТ И ВСЕ ЗАБЫЛИ ЧТО ОН ЕСТЬ.ПЕВЦОВ СВОЕ ПРОЖИЛ РАНЬШЕ ЧТО ТО ИНТЕРЕСНОЕ СЕИМАЛИ С НИМ А СЙЧАС ОТСТОЙ.ЕСТЬ ТАКАЯ КНОПКА ВЫКЛЮЧИ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧИ.А ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ПО 1 КАНАЛУ ИЛИ РОССИЯ ОДНА УКРАИНА И СИРИЯ И КТО БОЛЬШЕ ХРЕНИ ПРО БЕНДЕРОВЦЕВ СКАЖЕТ.НАМ ЭТО НАДО.ПУСТЬ ВСЕ ХОХЛЫ ЗАВТРА ПЕРЕДОХНУТ 95 ПРОЦЕНТОВ В РОССИИ БУДЕТ НА ЭТО НАПЛЕВАТЬ.90 ПРОЦЕНТОВ В НИЩИТЕ ЖИВУТ В РОССИИ ПРО ЭТО НЕ ГОВОРЯТ.
А чему завидовать-то? Тому, что Певцов так и не научился как Малахов обнюхивать и обсуждать нижнее бельё участников шоу? Так он в отличие от Малахова не на помойке родился. А это значит, что есть ещё люди, которые, какие деньги им не заплати, купаться в г...не не будут.
Наше телевидение замусорено. Первый канал самый отстойный. Гордон, Аршавина, Собчак итд энергично обсуждают мерзость. Темы передач- совершенно опустившиеся и спившиеся люди без работы и будущего. Зачем все это?
!!!!!!!!Я за!!!!!