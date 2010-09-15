Дмитрий Певцов считает, что россияне должны быть избавлены от передач Малахова

Он назвал эти передачи "потными" и предложил ввести цензуру.

Актер Дмитрий Певцов заявил, что необходимо оградить телезрителя от скандальных телепередач. Об этом он рассказал в интервью порталу "Слово и дело".

Артист считает, что россиянам нужно показывать не "Дом-2" и "потные малаховские передачи", а культивировать на телевидении радость и добро. Он уверен, что необходимо цензурировать всё, что преподносится массовой аудитории.

Искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий <…> должны обезопасить неокрепшие души от масс-культа. Дмитрий Певцов, актер

Ранее Матвиенко заявила о недопустимости цензуры на территории РФ со стороны зарубежных платформ.

Фото: Instagram/ @dima_pevtsov