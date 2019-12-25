Цискаридзе прокомментировал смерть артиста на сцене Большого театра

По мнению Николая Цискаридзе, народного артиста России, ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, артист Большого театра погиб из-за плохой работы менеджмента культурного учреждения.

В воскресенье, 10 октября, Николай Цискаридзе высказался о смерти артиста на сцене Большого театра. Публикация появилась на личной странице в Instagram.

По мнению Николая Цискаридзе, народного артиста России, ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, артист Большого театра погиб из-за плохой работы менеджмента культурного учреждения.

Вот к чему приводит "эффективная работа" менеджмента Большого театра. Соболезную родственникам и близким Евгения Кулеша, – написал Цискаридзе в соцсети.

Напомним, во время спектакля "Садко" в Большом театре на Евгения Кулеша упала декорация и насмерть придавила его. Как сообщили зрители спектакля в социальных сетях, в самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти.

Ранее стали известны детали гибели актера во время оперы "Садко" в Большом театре.

Фото: pexels

