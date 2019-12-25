  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Цискаридзе прокомментировал смерть артиста на сцене Большого театра
Сегодня, 20:27
50
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Цискаридзе прокомментировал смерть артиста на сцене Большого театра

0 0

По мнению Николая Цискаридзе, народного артиста России, ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, артист Большого театра погиб из-за плохой работы менеджмента культурного учреждения. 

В воскресенье, 10 октября, Николай Цискаридзе высказался о смерти артиста на сцене Большого театра. Публикация появилась на личной странице в Instagram.

По мнению Николая Цискаридзе, народного артиста России, ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, артист Большого театра погиб из-за плохой работы менеджмента культурного учреждения. 

Вот к чему приводит "эффективная работа" менеджмента Большого театра. Соболезную родственникам и близким Евгения Кулеша, 

– написал Цискаридзе в соцсети.

Напомним, во время спектакля "Садко" в Большом театре на Евгения Кулеша упала декорация и насмерть придавила его. Как сообщили зрители спектакля в социальных сетях, в самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. 

Ранее стали известны детали гибели актера во время оперы "Садко" в Большом театре.

Фото: pexels
 

Теги: большой театр, опера садко, смерть актера
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии