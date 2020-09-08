Актер Певцов раскритиковал фильм "Левиафан" с Серебряковым

Актер Дмитрий Певцов раскритиковал фильм "Левиафан" с вернувшимся на ПМЖ в Россию Алексеем Серебряковым. В беседе с журналистом издания "АиФ" он заявил, что эта картина не имеет никакого отношения к искусству.
"Художественным оно не стало, до документального не дотянулось. Это просто гадость", - отметил Певцов.
Серебряков и Певцов вместе снимались в сериале "Бандитский Петербург". После этого они стали хорошими друзьями и общаются до сих пор. Вернувшийся в Москву после двух лет жизни в Канаде Серебряков не стал комментировать слова друга.
"У меня нет никакого мнения по этому поводу. Певцов мой друг, извините", - заявил он.
Ранее мы писали, что режиссер Владимир Бортко одобрил возвращение Серебрякова из Канады в РФ.
Фото: Instagram / alexey_serebryakov_fan
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