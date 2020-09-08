Актер Певцов раскритиковал фильм "Левиафан" с Серебряковым

Он заявил, что эта картина не имеет никакого отношения к искусству.

Актер Дмитрий Певцов раскритиковал фильм "Левиафан" с вернувшимся на ПМЖ в Россию Алексеем Серебряковым. В беседе с журналистом издания "АиФ" он заявил, что эта картина не имеет никакого отношения к искусству.

"Художественным оно не стало, до документального не дотянулось. Это просто гадость", - отметил Певцов.

Серебряков и Певцов вместе снимались в сериале "Бандитский Петербург". После этого они стали хорошими друзьями и общаются до сих пор. Вернувшийся в Москву после двух лет жизни в Канаде Серебряков не стал комментировать слова друга.

"У меня нет никакого мнения по этому поводу. Певцов мой друг, извините", - заявил он.

Ранее мы писали, что режиссер Владимир Бортко одобрил возвращение Серебрякова из Канады в РФ.

Фото: Instagram / alexey_serebryakov_fan