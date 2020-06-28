Серебряков попросил помощи у поклонников из-за фейкового аккаунта

Он просит массово отправить жалобы на эту страницу.

Актер Алексей Серебряков записал видеообращение к поклонникам и попросил о помощи. Видео опубликовал в Instagram коллега актера по киностудии Александр Дьяченко.

Серебряков отметил, что некто завел от его имени аккаунт в Instagram. Причем от лица артиста он вступает с подписчиками в дискуссии, есть там как коллеги актера, так и обычные пользователи. Серебряков отметил, что вопрос этот пытался решить самостоятельно, но его проигнорировала служба поддержки соцсети.

Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что меня нет ни в одной социальной сети, но кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу вместо меня, — сказал актер.

По этой причине он попросил поклонников массово отправить жалобы на фейковую страницу. Серебряков заранее всех поблагодарил за помощь.

В Instagram на поддельный аккаунт Серебрякова было подписано 7 тыс. человек. Сейчас страница очищена от записей. Однако там значится теперь одна, в которой говорится, что учетная запись является экспериментом журналистов изданий "Дождь" и "Московский комсомолец". Артисту также принесли публичные извинения.

Видео: Instagram / antigoalex