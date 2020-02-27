Режиссер Владимир Бортко одобрил возвращение Серебрякова из Канады в РФ

Российский режиссер Владимир Бортко положительно высказался о возвращении актера Алексея Серебрякова в Россию. Своим мнением он поделился с "Комсомольской правдой".
"Поехал, подумал, поумнел и вернулся", - отметил Бортко.
Режиссер признался, что любит игру Серебрякова и заявил, что актер по-прежнему является востребованным на родине. Во время пребывания в Канаде Серебряков не отказывался от съемок в отечественных фильмах и за последние годы сыграл в ряде кинолент.
О возвращении Серебрякова из Канады в Россию стало известно 16 марта. Актера заметили на одной из кинопремьер в Москве. Артист не стал уточнять, по какой именно причине покинул Канаду.
Ранее мы писали, что бывшая ведущая "Дома-2" Катя Жужа рада закрытию проекта.
Фото: Instagram / alexey_serebryakov_fan
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