Бортко высказался об авторах ремейков "Мастера и Маргариты" и "Бандитского Петербурга"

Режиссёр спокойно воспринимает идею перезапуска, считая, что основной мотив повторных съёмок — коммерческий успех оригинала.

Фильм "Бандитский Петербург", вышедший 25 лет назад, сопоставим по значимости с культовой кинотрилогией "Крестный отец" режиссера Мартина Скорсезе, утверждает автор оригинальной картины Владимир Бортко. Данное заявление прозвучало в программе "Пять углов" на радиостанции "Комсомольская правда".

Режиссёр поделился с "КП-Петербург" историей создания фильма, отметив, что изначально задумывал совершенно иной сюжет, связанный с жизнью бизнесменов. Обратившись к известному писателю Андрею Константинову, он неожиданно столкнулся с предложением экранизировать роман о криминальной жизни Петербурга. Прочитав книгу буквально за ночь, Бортко осознал сходство истории с романом Марио Пьюзо, ставшего основой для фильмов "Крестный отец".

Владимир Бортко подчеркнул, что финал любого гангстерского фильма закономерно трагичен. Любой гангстерский фильм заканчивается смертью героя, потому что судьба тех, кто перешагнул черту закона, неизбежно печальна.

Недавно появились слухи о возможности съемок ремейка легендарного сериала. Сам режиссёр спокойно воспринимает идею перезапуска, считая, что основной мотив повторных съёмок — коммерческий успех оригинала: зрители, знакомые с прежним вариантом, наверняка заинтересуются и новой адаптацией.

Людям хочется кушать. Я снял фильм под названием "Мастер Маргарита". Ну, худо-бедно, он существует. И он снят по книжке. Можно говорить по-всякому про него. А теперь люди снимают кино, которое должно было с самого начала называться не "Мастер Маргарита", а "Воланд". Почему они сменили название? Заработать хотели. Я очень им завидую. У меня таких денег не было, и рядом не стояло. Они очень прилично заработали. Владимир Бортко, режиссер

В марте 2025 года Владимир Бортко возобновил преподавательскую деятельность, организовав собственную творческую мастерскую для начинающих кинематографистов в СПбГУКИТ.

Скриншот: Кинопоиск