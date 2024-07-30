Бортко отреагировал на планы по созданию ремейка на "Бандитский Петербург"

Реакция создателя оригинальной картины оказалась весьма эмоциональной.

Культовый сериал "Бандитский Петербург" может вернуться на экраны в новом воплощении. Эту интригующую новость распространила известная журналистка Сусанна Альперина через свой Telegram-канал. Альперина подчеркнула, что конкретных подробностей проекта пока нет, кроме самой идеи ремейка популярного сериала. Сама компания, комментируя данную информацию, не подтвердила, но и не опровергла планы на перезапуск, пишет "КП-Петербург".

Реакция создателя оригинальной картины Владимира Бортко оказалась весьма эмоциональной. Когда корреспондент издания попытался обсудить новую версию с режиссёром, он ответил раздраженно:

Ремейк хотят снимать? Да уж. Удачи им. Я вообще ничего об этом не знаю. Со мной никто не связывался. Не хочу больше обсуждать эту тему. Владимир Бортко, режиссер

Тем временем вдова Андрея Константинова, Наталья Круглова, в беседе с изданием отказалась подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию.

Фото: Кинопоиск